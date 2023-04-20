В Выборгском районе мужчина решил устроить внезапную поножовщину

В Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось в поселке Кировский. Там очевидцы заметили мужчину с ножевым ранением. К месту происшествия сразу же выехали полицейские, они увидели 40-летнего мужчину.

Его в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Спустя время наряд полиции задержал 34-летнего подозреваемого, имевшего судимость в прошлом. По предварительной информации, он напал с ножом из-за внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Петербурга провел проверку информации о смерти постояльцев в одном из психоневрологических интернатов города.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе мужчина решил устроить внезапную поножовщину
Следком завел уголовное дело по факту смерти детей в интернате Петербурга
В Стрельне отыскали человеческие кости во время ремонта
Сезон клещей открыт. Как избежать нежелательных вредителей и потенциальных ...
Петербуржец избил своих мать и бабушку ради телефона и денег
В Пушкине задержали нападавшего на 88-летнюю старушку
Спикер парламента Петербурга Бельский решил раскрыть свои доходы
В Петербурге становится все меньше долларовых миллионеров