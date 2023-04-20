В Ленобласти мужчина убил свою жену и сбросил тело в канаву

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в женоубийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось 19 апреля утром. В это время в полицию поступил сигнал о том, что в СНТ «Флора» массива «Кобрино» в канаве лежит окровавленная женщина, на вид 70 лет.

Полиция сразу же выехала к месту происшествия. Там был найден труп 77-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тогда правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об убийстве.

Спустя время в отделение полиции пришел 76-летний муж погибшей — с повинной. Мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.