Стрелявшему в омоновца у Гостиного двора продлили арест

В Петербурге суд продлил арест мужчине, который в феврале стрелял в росгвардейца вблизи метро «Гостиный двор». Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города в социальных сетях.

По имеющейся информации, следователь изменил квалификацию преступления, совершенного мужчиной. Теперь его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушении на совершение теракта. Сам стрелок свою вину признают.

Принято решение продлить ему арест до 24 июня включительно.

Напомним, что 24 февраля выстреливший в живот сотруднику ОМОН в Санкт-Петербурге, был арестован на два месяца по решению Куйбышевского районного суда. В момент совершения преступления обвиняемый имел при себе два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. Подробнее об этом деле вы можете прочитать по ранее указанной ссылке на наш материал.