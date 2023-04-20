Петербуржец-легкоатлет решил установить мировой рекорд

В Петербурге легкоатлет Максим Егоров надумал установить мировой рекорд — в течение ста дней пробегать по сто километров. Между прочим, 16 апреля — в первый день челленджа — он преодолел всю дистанцию с первой попытки.

На второй день он также осилил такую дистанцию, а вот после стал дробить маршрут на два забега. Вот только на пятый день челленджа он все-таки сдался.

Как он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», преодолеть новую дистанцию не позволили проблемы с ногами. Однако планы у него все-таки довольно оптимистичные, он считает, что будут и другие идеи, чтобы «встряхнуть этот мир».

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд продлил арест мужчине, который в феврале стрелял в росгвардейца вблизи метро «Гостиный двор». Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.