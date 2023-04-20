Петербуржцам рассказали, где они могут снизить тревожность

Чтобы привести в порядок свое ментальное здоровье, совершенно точно не будет лишним прогуляться по Северной столице. Об этом рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» психолог Татьяна Орлова.

Фактически, физическая активность, свежий воздух и солнечный свет — все это способствует тому, чтобы снизить уровень стресса и тревожности. По ее словам, уйти от внешней суеты в зону спокойствия можно в Михайловском саду — это отличное место, чтобы подумать о чем-то высоком, считает эксперт.

Также можно пройтись и по Набережной канала Грибоедова, чтобы насладиться архитектурой. Не забудьте заглянуть и на набережную Финского залива — эта локация также может благотворно отразиться на вашем ментальном здоровье.

Ранее сообщалось, что в Петербурге легкоатлет Максим Егоров надумал установить мировой рекорд — в течение ста дней пробегать по сто километров.