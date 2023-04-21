Япония может запретить поставку подержанных авто в Россию

Еще весной прошлого года Япония ввела запрет на поставку в Россию автомобилей, которые стоят более 45 тысяч долларов. Сейчас страны «Большой семерки» обсуждают ужесточение санкций. Ввиду этого Япония может запретить поставку и подержанных авто, а они — одна из главных статей экспорта в Россию, пишет 110km.

Как уточняет издание ТАСС, запрет также может коснуться автомобильных шин, косметики и одежды.

Уточним, что новые запреты обсуждаются в преддверии саммита G7, запланированного на 19 – 21 мая в Хиросиме. Есть также информация, что санкции могут распространиться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Представители G7 рассчитывают, что к новым санкциям присоединятся и члены Евросоюза.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность лжеюристов, похищавших деньги граждан под видом списания их долгов.