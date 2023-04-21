Девять человек погибли от коронавируса в Петербурге

Когда-нибудь, возможно, мы забудем про такое заболевание как коронавирус. Хотелось бы верить, что это произойдёт в скором времени. Однако на данный момент остается надеяться, что болезнь отступит.

И тем не менее сейчас управлению Роспотребнадзора Российской Федерации приходится в каждодневном режиме сообщать нам о том, сколько человек заразились коронавирусом, вылечились от этого заболевания, а так же легли в медучреждения из-за осложнений от этой болячки.

Пока что статистика неутешительная, хотя можно отметить, что случаев заражения становится всё меньше. Пока что сложно сказать, устойчива ли эта тенденция, но медики и учёные продолжают делать все возможное, чтобы, если болезнь и не исчезла, то точно стала восприниматься как ОРВИ или грипп.

К сожалению, и не становится исключением и заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, по данным на 21 апреля (Роспотребнадзор предоставляет данные за предыдущие сутки), в Петербурге скончались от этого заболевания девять человек. В тоже время известно, что вырос выздоровели 578 человек, к госпитализации пришлось прибегнуть 71 раз. Выздоровели за минувшие сутки в 675 человек.