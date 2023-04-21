Стало известно, когда ждать всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса

К большому сожалению, коронавирусная инфекция продолжает мучить нашу планету. Не является исключением и Российская Федерация – каждый день управление Роспотребнадзора выявляет все новые и новые случаи заболеваемости, смерти, госпитализации, а также выздоровления от этого заболевания.

Конечно, медики и учёные каждый день работают над тем, чтобы болезнь отступила. Например, придумываются вакцины, разрабатываются лекарства, а некоторые регионы продолжают применять меры предосторожности. Конечно, уже редко можно встретить людей, которые продолжают соблюдать масочный режим в общественных местах, таких как транспорт или торговые центры.

Тем не менее, возможно, в скором времени нам вновь придётся об этом задуматься. Всё дело в том, что выявлен новый штамм коронавируса. Как пишет издание РИА Новости, глава российского управления Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь идёт о штамме под названием «Арктур». Как пояснила Попова, это мутация ранее известного штамма «Омикрон».

С её слов сейчас новый штамм в основном распространён в Индии, однако в России уже зарегистрировано четыре случая заражения этим штаммом. Сейчас не приходится говорить о том, что в стране активно распространяется эта мутация. Однако совсем скоро нас ждёт период отпусков, а это значит, что вирус будет циркулировать активнее.

Как утверждает Попова, российская система здравоохранения готова к этой нагрузке.