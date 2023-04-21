В России зарегистрирована вакцина от ковида для детей от 6 лет

Министерство здравоохранения Российской Федерации заявила, что в стране зарегистрировано ещё одна вакцина от коронавируса – она предназначена для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных препаратов.

Как в случае с предыдущими вакцинами, в этот раз также есть противопоказания. Например, речь идёт о том, что эту вакцину не рекомендуется использовать детям, которые в анамнезе имеют острые аллергические реакции.

Уточняется, что вакцину можно применять в том случае, если человек не испытывает недомогание в момент вакцинации. Если человек в данный момент имеет какое-то хроническое заболевание в его активном проявлении, то вакцинацию рекомендуется перенести примерно на четыре недели после выздоровления. В том случае, если речь идёт об ОРВИ, то поставить прививку можно, когда температура придёт в норму.