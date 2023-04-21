От коронавируса скончались 33 жителя России

На сегодняшний день коронавирусная инфекция остается серьезной проблемой для нашего мира. Конечно, случаев заражения, смертей, госпитализаций с каждым днём становится все меньше. Возможно, на фоне этого люди уже не заморачиваются с соблюдением каких-либо мер безопасности.

В какой-то степени это можно понять, всё-таки с этим заболеванием весь мир жил и живёт уже порядка трёх лет. За это время мир уже жил в режиме самоизоляции, с постоянным ношением масок, изобретал вакцины, а также лекарства. Увы, сейчас появляются и новые штаммы этого заболевания, но стоит отметить, что система здравоохранения явно уже готова к этому гораздо лучше, чем в 2020-м году, когда заболевание только начало свое распространение.

Как сообщает управление Роспотребнадзора Российской Федерации, по данным на 21 апреля, с этим вирусом госпитализировано 1108 человек. Также известно, что заразились этим заболеванием 7116 человек, а скончались от него – 33. Побороть заболевание смогли 7409 человек.

Ведомстве отмечают, что статистические данные по поводу этого заболевания обновляются каждый день.