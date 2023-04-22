На компенсации пострадавшим в ходе взрыва в кафе Петербурга направили 12,5 млн рублей

Пострадавшим после теракта в кафе в Петербурге на Университетской набережной полагалась единовременная выплата из городской казны. Как сообщает пресс-служба комитета по социальной политике, такую выплату получили 35 человек.

Напомним, взрыв произошёл вечером 2 апреля во время творческого вечера, который проводил военный корреспондент Владлен Татарский.

В результате взрыва он погиб, также ранения получили порядка 40 человек. По данным следственного комитета, самодельное взрывное устройство находилось в статуэтке, которую вручила ему девушка по имени Дарья Трепова. Она арестована на два месяца.

Позднее также стало известно что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Согласно информации предоставленной комитетом, из 35 пострадавших у 14 человек были тяжелые травмы, ещё один человек получил травмы оценивающиеся медиками как средней степени тяжести. У остальных – травмы легкой степени тяжести. При тяжелых или средних травмах из городской казны выделялось в качестве компенсации по 500 000 рублей, а при лёгких – 250 000 рублей.

В совокупности сумма выплат составила 12,5 миллиона рублей.