В Петербурге четыре человека обстреляли вагон трамвая

В Петербурге криминальная повестка продолжает пополняться. Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что накануне вечером, на одной из улиц произошла стрельба.

По имеющейся информации, все случилось на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Как говорят в министерстве внутренних дел Петербурга и Ленинградской области, полиция задержала четырёх подозреваемых в хулиганстве. Всё дело в том ,что они обстреляли из пневматического пистолета вагон трамвая.

Как выяснилось, среди задержанных трое мужчин – ранее судимых, а также одна женщина. С места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, три шарика серебрянного цвета, а также предмет визуально схожий с пневматическим пистолетом. Помимо этого, на месте происшествия найдены магазин и неиспользованный газовый баллон.

Теперь сотрудники полиции будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.