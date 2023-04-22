В «Петергофе» торжественно запустили фонтаны

Уже в эту субботу, 22 апреля, в Петергофе жителей вновь радуют фонтаны. Именно сегодня состоялся торжественный пуск большого каскада фонтана «Самсон».

Как рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника «Петергоф», сегодня был ещё также расширен перечень посетителей, которые могут бесплатно посетить парк. Так, теперь посетить парк бесплатно могут участники специальной военной операции, а также члены их семей. Кроме этого , такая же льгота доступна для военнослужащих срочной службы РФ по призыву, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Помимо этого, бесплатно пройти в музей могут дети-сироты с предоставлением бесплатного билета одному сопровождающему опекуну.

Также напомним что каждый второй четверг месяца государственный музей-заповедник могут бесплатно посетить пенсионеры. Студенты же могут посещать музей на бесплатной основе каждое второе воскресенье месяца.