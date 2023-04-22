В Петербурге стая собак напала на машины

Как оказалось, собаки могут наброситься не только на человека, но и на автомобили. Как сообщают пользователи социальных сетей, прошедшей ночью у станции «Звёздная» на две машины напали пушистые вандалы.

По информации телеграмм канала «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер», стая собак набросилась на передней номера у двух машин, а также брызговики.

Опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что собаки сначала подбегают иномаркам, а затем начинают их грызть. В связи с чем собаки решили наброситься на автомобиле – вопрос открытый.

В этой истории радует только одно – к счастью, жертвой собак стало машина, а не человек. Всё-таки таких историй также было немало. Остается надеяться, что в обоих случаях ситуация разрешится и не будет повторяться.

дтп общество чп


 

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