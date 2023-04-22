В Петербурге назвали точное число жителей, имеющих диагноз бесплодие

По данным на 2022 год, в Санкт-Петербурге диагноз бесплодие подтвердили у 16 054 женщин. При этом в первый раз диагноз подтверждён у 3664 женщин.

Что касается мужчин, то с таким диагнозом в городе проживает 1943 мужчины, при этом в первые диагноз подтвердился у 500 96 человек, « Невский новости».

Как отметил врач-репродуктолог Ренат Темирбулатов, в медицине есть такое понятие как основной диагноз, а также сопутствующие заболевания или осложнения. Если смотреть на бесплодия с точки зрения академической, то это только осложнения. В таком случае необходимо лечить заболевания.

Примечательно, что с точки зрения ВОЗ, бесплодия – это основное заболевание. На данный момент вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, являются самыми эффективными методами лечения. Однако сейчас программы вспомогательных репродуктивных технологий невозможны в виду запрета использовании донорского материала.