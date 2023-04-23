Медики рассказали, чем чаще всего болеют петербуржцы

Как оказалось, петербуржцы чаще всего страдают патологии органов дыхания и верхних дыхательных путей. К таким выводам пришли врачи, передает издание « Деловой Петербург».

Кроме этого, жители нашего города нередко страдают от проблем с нервной и эндокринной системами. Медики предполагают, что это связано с климатическими особенностями города, а также загрязнение окружающей среды.

Более того, отмечается что количество случаев заболевания органов дыхания в городе активно возрастает в последние годы. Сейчас медики утверждают, что с такими проблемами сталкиваются более половины жителей Петербурга.

Ранее сообщалось, что Левый Фронт выступил с предложением переименовать в Санкт-Петербург обратно в Ленинград. С такой инициативой и партия выступила 22 апреля – в день рождения Владимира Ленина. Подробнее читайте здесь.