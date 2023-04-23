На Фонтанке неизвестный попытался «заминировать« цирк

В Петербурге вновь начали орудовать лжеминеры. Правда, на этот раз выбор пал не в пользу метро или каких-либо образовательных, социально, государственных учреждений.

На этот раз звонивший решил сообщить о том, что взрывчатое устройство заложена в ссылке, расположена на Фонтанке.

Правда, и это звонивший сделал довольно оригинальным образом. Обычно сообщения о минировании распространяют либо по телефону, либо через электронную почту.В этот раз мужчина каким-то образом получил доступ к внутреннему чату артистов этого цирка. Там через Telegram мужчина и начал записывать свои угрозы о минировании объекта.

Артисты не стали игнорировать полученные сообщения. Они сразу же обратились в правоохранительные органы.

Как сообщает источник нашего издания в правоохранительных органах, полиция смотрела объект, но никаких подозрительных взрывчатых веществ найдено не было.

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