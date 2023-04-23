В Ленобласти мужчина нашел «радиоактивные» колбы

В поселке Рощино Ленинградской области местный житель сообщил о необычной находке. Он отыскал три металлические колбы, на которых были предупреждающие надписи о радиоактивности.

Эти колбы он нашел во дворе частного дома на улице Огарева. На этикетках колб написано: «Кобальт-60, опасно, радиоактивно». Сразу после он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Полицейские по приезде оцепили потенциально опасное место.

Теперь правоохранительные органы изучают, что же находится в колбах, а также откуда они взялись. В планах утилизировать найденное. Поясним, что кобальт-60 представляет собой самый долгоживущий из радиоактивных изотопов кобальта, пишет 78.ru.