В ДТП с автобусом в Петербурге пострадала трехлетняя девочка

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выясняют причины и обстоятельства ДТП. которое случилось на Васильевском острове. Так, по имеющейся информации 23 апреля вечером на Железноводской улице трехлетняя девочка выпала из коляски. Это произошло в тот момент, когда водитель автобуса начал движение после остановки.
С малышкой в автобусе была ее няня. Как говорят в пресс-службе регионального главка, в результате дорожно-транспортного происшествия девочку пришлось госпитализировать. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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