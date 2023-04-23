В ДТП с автобусом в Петербурге пострадала трехлетняя девочка

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти выясняют причины и обстоятельства ДТП. которое случилось на Васильевском острове. Так, по имеющейся информации 23 апреля вечером на Железноводской улице трехлетняя девочка выпала из коляски. Это произошло в тот момент, когда водитель автобуса начал движение после остановки.

С малышкой в автобусе была ее няня. Как говорят в пресс-службе регионального главка, в результате дорожно-транспортного происшествия девочку пришлось госпитализировать. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.