От коронавируса скончались 32 россиянина

По данным на 23 апреля 2023 года в России за сутки от коронавируса скончались 32 человека. Также известно, что заразились коронавирусом к этому дню еще 6 389 человека.

Также известно, что ввиду осложнений от заболевания госпитализировать в медучреждения пришлось 487 человек. Этот показатель на 49,2% меньше, чем еще сутками ранее — 22 апреля.

Выздороветь смогли еще 5 509 человек, этот показатель примерно на 25,7% меньше, чем за минувшие сутки 22 апреля, говорят в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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