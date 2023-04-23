В Петербурге активность клещей возросла в пять раз только за две недели. Об этом рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения города в социальных сетях.
Так, в Боткинскую больницу количество паразитов с начала года сдали в количестве 103. Интересно, что к середине апреля их отыскали только 20. Как оказалось, у каждого третьего из найденных клещей была какая-либо инфекция. Так, например, в 30 случаях это был боррелиоз, а вот еще у трех нашли эрлихиоз.
В медучреждении напомнили, что в медучреждения с зараженными клещами петербуржцы приходят каждый год. Уточняется, что из-за боррелиоза или эрлихиоза ложиться в больницу не требуется, что не скажешь о случаях заражения энцефалитом.
Ранее сообщалось, что по данным на 23 апреля 2023 года в России за сутки от коронавируса скончались 32 человека.