В Петербурге активность клещей возросла в пять раз только за две недели. Об этом рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения города в социальных сетях.

Так, в Боткинскую больницу количество паразитов с начала года сдали в количестве 103. Интересно, что к середине апреля их отыскали только 20. Как оказалось, у каждого третьего из найденных клещей была какая-либо инфекция. Так, например, в 30 случаях это был боррелиоз, а вот еще у трех нашли эрлихиоз.