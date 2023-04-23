В Петербурге сотрудницу МВД поймали с наркотиками

Старшего лейтенанта полиции в Санкт-Петербурге поймали на рабочем месте с наркотиками. По имеющейся информации, женщину в нетрезвом виде заметили ее же коллеги. Она заступила на дежурство — как обычно в восемь утра — вот только вела себя крайне странно.

Позднее у 32-летней сотрудницы министерства внутренних дел отыскали два пакетика с наркотиками. Тогда для нее провели медосвидетельствование, которое и подтвердило, что наркотическое опьянение у дамы есть.

По информации издания Life.ru, позднее женщина и сама призналась, что купила наркотики для собственного употребления. В отношении нее завели уголовное дело, а сама она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге активность клещей возросла в пять раз только за две недели. Об этом рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения города в социальных сетях.