Петербуржцы рассказали, чем займутся на пенсии

Только 24% жителей Петербурга хотели бы путешествовать после выхода на пенсию. Еще 16% опрошенных заявили, что ушли бы заниматься дачей и огородом, если бы была возможность совсем не работать. Такие данные приводит сервис по поиску работы «Суперджоб».

Так, еще 14% занялись бы любимым хобби, а 11% устроило бы просто жить в свое удовольствие. Как оказалось, свою жизнь после выхода на пенсию готовы посвятить внукам только 6%, столько же занялись бы спортом.

Еще 2% подумывают читать книги, ходить на экскурсии. Еще 1% — ходить в театры и музеи.

В то же время каждый десятый в своих планах видит саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство. Только 14% сказали, что просто продолжат работать, так как не представляют свою жизнь без этого, говорится в опросе.