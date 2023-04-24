Следком начал проверку из-за информации о пропавшем в Красном море судне с россиянами

Уже не первый день в средствах массовой информации, а также в социальных сетях обсуждается сообщение о пропаже капитана из Петербурга с командой моряков в Красном море. Сейчас сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России приступили к проверке.

По имеющейся информации на борту судна находятся трое российских граждан. Прогулочное судно направлялось по маршруту из египетского города Порт-Саид через Суэцкий канал на восток в республику Джибути.

Спустя время радиосвязь прервалась. Изначально в средствах массовой информации появилось мнение жены одного из работников, который также находится на этом судне. Женщина утверждает, что в отношении граждан могли быть совершены противоправные действия. В частности, обсуждается версия, что судно находится в заложниках у пиратов.