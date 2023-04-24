Стартовал новый этап реконструкции на станции метро «Чернышевская»

В Петербурге приступили к бетонным работам в наклонном ходе на станции метро «Чернышевская». Старое оборудование уже демонтировано. Об этом рассказали в пресс-службе городского правительства.

Уточняется, что специалисты ОАО «Метрострой Северной Столицы» до конца августа 2023 года хотят уложить более 1000 кубометров строительного материала, сообщают в ведомстве.

Как говорят сами строители, этот этап наиболее сложный и ответственный. Сейчас в зоне эскалаторов ведётся работа с жидким бетоном, его укладывают под углом 30°. Затем подрядчику предстоит демонтировать опоры, которые возводились для старых эскалаторов.

После того, как будет завершена реконструкция, предполагается, что пропускная способность станции увеличится на 6500 человек в день. Что ж, теперь жителям города остается только ждать, когда работы завершатся.

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Стартовал новый этап реконструкции на станции метро «Чернышевская»
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