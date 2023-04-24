ЯНАО и Петербург свяжет прямой поезд

Из Петербурга в ЯНАО будут отправляться прямые железнодорожные рейсы. Так, первый рейс по этому направлению запланирован на 13 июня. В обратном направлении поезд отправится 15 июня. По планам, рейсы будут отправляться один раз в четыре дня. Такие данные приводит пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа .

Уточняется, что билеты на эти поезда можно приобрести за 60 дней до отправления. Билеты поступают в продажу по мере открытия. Всего на маршруте будет 64 остановки, а его длительность составит чуть больше двух суток. Те, кто поедет на этом поезде, хоть и через окно вагона, но сможет посмотреть Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, а также республику Коми.

Что ж, теперь у жителей Петербурга становится ещё на одно направление больше, по которому они смогут отправиться в путешествие этим летом.