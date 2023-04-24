Налог на электросамокаты предложили ввести в Санкт-Петербурге

Электросамокаты. У кого-то это слово вызовет радость, ведь это удобное, быстрое средство передвижения. Кто-то же взвоет, ведь вспомнит десятки новостей о полученных из-за этого самого средства травм. В этот раз на повестке немного иной вопрос — а что если обложить электросамокаты налогом? Именно с таким предложением выступил один из депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Нет самокатов — нет проблем

Как заявил парламентарий Павел Иткин, нужно потребовать с кикшеринговых компаний оплачивать парковку самокатов в центре города. По его данным, за счет этого казна города прирастет еще одним миллиардом рублей.

Кроме этого, он считает, что важно определить ответственных за «слежку» за «самокатчиками». Кто-то должен бдить за тем, что они не ездят пьяными, не нарушают скоростной режим и прочее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет, говорит он.

Помимо этого, депутат предлагает ввести стоимость парковки элекросамокатов равную половине цены годового парковочного разрешения для мопеда — 35,6 тысячи рублей. Таким образом, сократится число электросамокатов в городе, а вместе с этим и количество ДТП с их участием, пишет «Комсомольская правда».

А как у других?

Тем временем в Париже прошел городской консультативный референдум. Со слов мэра города Анн Идальго, так власти решили узнать, как же к аренде самокатов относятся жители Парижа. Как оказалось, большинство опрошенных против аренды электросамокатов. В городе проживает 1,3 миллиона человек, проголосовали 103 тысячи,

Как итог, власти решили прислушаться к этому мнению горожан. В результате с 1 сентября их аренда в городе будет запрещена, но их можно будет купить в частном порядке.

Выводы

В общем и целом, нередко высказывается мнение, что избавляться от электросамокатов целиком и полностью — не вариант. Однако нужно обязательно контролировать, как соблюдаются правила, кто «у руля» и тому подобное. Определенные правила передвижения на них в России есть. Вот только по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, некоторые проблемы все также остаются. Например, в условиях отсутствия специальной полосы для велосипедистов или велодорожки, основным местом для движения электросамоката становится тротуар.