В Петербурге на Радоницу чаще будут ходить автобусы

На Радоницу автобусы в Петербурге будут ходить чаще обычного. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Так, например, было принято решение запустить временный автобус №2М. Он будет курсировать каждые 10-12 минут, первый рейс состоится в 08.00, а последний отъедет от кладбища — в 17.00.

Кроме этого, известно, что автобус №147 начнет ходить каждые 13-18 минут, а автобус №195 — каждые 16-23 минуты.

В сторону Северного кладбища горожане смогут уехать на автобусах №397 и №398. Решено, что первый будет курсировать с интервалами в 10-15 минут, а второй – 8-12 минут.

До кладбища у крематория жители могут уехать на автобусе №138 каждые 8-12 минут.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 апреля, самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете. Он вылетал из аэропорта Катманду, теперь пытается приземлиться в воздушной гавани.