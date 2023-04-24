В Петербурге 38 жителей госпитализировали с коронавирусом

Как бы нам не хотелось, но коронавирус все ещё остается частью нашей жизни. Люди продолжают заболевать, попадать в больницы с осложнениями, и, к сожалению, умирать. Конечно, ситуация уже не такая страшная, как это было в самом начале – в 2020-м году. Именно тогда весь мир охватила пандемия коронавируса.

Да-Да, именно в тот год мы впервые узнали про режим самоизоляции, извечный масочный режим, постоянные дезинфекции.

Сейчас, конечно, никаких серьезных мер предосторожности уже не соблюдается. Однако статистические данные продолжают обновляться в ежедневном формате. Как сообщает управление Роспотребнадзора Российской Федерации, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге в больницы с осложнениями от этого заболевания попали 38 человек. Также известно о пяти случаях смерти от заболевания. Победить болезнь удалось 383 людям. Новых случаев – 563.