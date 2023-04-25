Названы советские фильмы с Ленинградом, превзошедшие современные

Нередко мы слышим слова о том, что многое во времена СССР было лучше. В частности, в пример приводят и снятые тогда фильмы. На многих из них, конечно, можно увидеть и Петербург — тогда Ленинград.

Так, например, одним из них стал фильм «Его звали Роберт» (1967 год). Ученый экспериментирует и создает человекоподбного робота Роберта, чтобы тот осваивал космос. Только вот в какой-то момент он влюбился в ученую Татьяну. Ради нее он был готов на многое, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» .

В «Собачьем сердце» (1988 год) также можно встретить Ленинград. Роль булгаковской Москвы 1920-х годов в картине «исполнил» Ленинград. Например, в самом начале фильма зрителю показывают Апраксин двор.

Ранее сообщалось, что бронзовые быки, которые находятся на Московском шоссе в Петербурге, впервые отправятся на профессиональную реставрацию.