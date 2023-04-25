Бронзовые быки на Московском шоссе отправятся на реставрацию

Бронзовые быки, которые находятся на Московском шоссе в Петербурге, впервые отправятся на профессиональную реставрацию.

К сожалению, но вполне ожидаемо, что за 200 лет своего существования, скульптуры успели пострадать как от естественных «болезней» металла, так и от вандализма, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас специалисты нанесут смывку, накроют пленкой и поставят компресс, чтобы смывка не испарялась. Но до этого с них снимут слои краски и нанесут спецсостав.

У этих скульптур история действительно ого-го. Например, в XIX веке они охраняли Скотопригонный двор на Обводном канале. После они успели пожить вблизи мясокомбината на Средней рогатке. Пережили они и блокаду Ленинграда. В тот период их прятали на территории Александро-Невской Лавры.

Перевозить их для реставрации будет очень непросто, ведь каждый из них весит 20 тонн.