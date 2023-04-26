В Петербурге директор стройфирмы перевёл в Китай 45 млн по подложным документам

В Петербурге генеральный директор строительной фирмы, а также его помощник подозревается в валютных операциях при использовании подложных документов.

По имеющейся информации у следствия, с ноября 2019 года по январь 2020-го мужчины применяли ложную документацию, чтобы переводить деньги на счета нерезидентов китайской организации. Как итог, общая сумма валютных операций превысило 876 тысяч $ США. Если переводить в рубли, то это примерно 45 000 000.

Как пишет издание 78.ру, сейчас подозреваемый задержаны и устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Каких-либо подробности о схемах и махинации в этих мужчин не приводится. Также не сообщается о том, какая статья им инкриминируется.

Ранее сообщалось, что Сегодня, 26 апреля, на заседании парламента пришла депутат Елена Рахова. Что в этом такого, спросите вы? Дело в том, что ещё сегодня утром, во всю обсуждалось новость, которая прогремела на весь город. Разову подозревают в присвоении бюджетных средств.