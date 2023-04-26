Рахова появилась на заседании парламента Петербурга после обысков СК

Сегодня, 26 апреля, на заседании парламента пришла депутат Елена Рахова. Что в этом такого, спросите вы? Дело в том, что ещё сегодня утром, во всю обсуждалось новость, которая прогремела на весь город. В школе 619 Калининского района прошли обыски. К директору этого образовательного учреждения, депутату муниципального образования Ирине Байковой, а также Елене Раховой (она представитель регионального законодательного органа, курирующего Калининский район по линии образования, социальным вопросам) нагрянули силовики.

Их подозревают в хищениях на сумму 28 000 000 руб. Говорят, что депутат парламента могла быть причастна к мошеннической схеме. Якобы руководство школы выдавало зарплату сотрудникам, которые по факту в ней не работали.

Как передает издание «Невские новости», на заседании парламента Рахова была в довольно бодром настроении. На вопросы об обысках ответила кратко: «Всё хорошо, все комментарии позже». Более того, депутат ещё и улыбнулась.