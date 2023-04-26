На месте замка Пугачёвой может появиться крематорий

Уже не первый день обсуждается продажа особняка Аллы Пугачёвой. Так, сегодня, 26 апреля, шоумен Стас Барецкий заявил, что замок приобрёл именно он.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он рассказал, что в здании он хочет построить крематорий.

Он утверждает, что сделка уже состоялась. Со слов шоумена, все это время велись переговоры, сейчас же сделка уже прошла, поэтому он может смело об этом говорить. Он уточнил что переговоры шли довольно тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу.

Как говорит Барецкий, в планах построить здесь самый крупный крематорий в России, а то и в Европе, и даже во всём мире. Он говорит, что рядом с моргом будут определённые зоны виде магазинов и складов, которые также будут связаны с ритуальными услугами.

«Со своими компаньонами взяли. Я предложил, и им понравилось, конечно эти деньги из кармана я не вынул, если хотите услышать точную сумму, то 450 миллионов плюс-минус», – сказал он.

Однако эта информация всё-таки вызывает сомнения. Ещё на днях продюсер Аллы Пугачёвой говорил о том, что замок приобрёл предприниматель, вхожий в семью артистов. Более того, сумма сделки называлась в размере 1 000 000 000 руб. Кроме этого, продюсер говорил о том, что осенью находился другой покупатель. Вот только он предложил за замок 700 000 000 руб. Эта сумма Аллу Борисовну не устроила.