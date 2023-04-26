Российское правительство заявило о восстановлении экономики

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что российская экономика, уверенно восстанавливается. Это удается сделать, даже несмотря на санкции.

Мишустин обратил внимание на то, что сейчас российское правительство работает в ситуации беспрецедентного санкционного удара. Тем не менее российские власти в этих условиях действуют чётко и продумано. В первую очередь это делается для того, чтобы уменьшить негативные последствия граждан, а также предпринимательства в стране, передают РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что в апреле текущего года инфляция в стране снизится до 3%. Кроме этого, он заявлял, что ВВП существенно наберёт обороты по итогам текущего месяца.