На Мало-Калинкином мосту завершили один из этапов ремонта

На Мало-Калинкином мосту завершили один из этапов ремонта. Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, на мосту завершили работы по восстановлению антикоррозионного покрытия центрального пролёта.

Как уточняет ведомстве, специалисты выполнили ликвидацию очагов локальной коррозии, а также очистили металлоконструкции. После этого конструкции окрасили и нанесли защитная покрытия на них.

В ведомстве также объяснили, почему этот этап был очень важен. Всё дело в том, что центральный пролёт этого моста является судоходным. Соответственно работы выполнялись с воды, а это значит, что необходимо завершить ремонт до начала сезона навигации.

Теперь уже ничего не мешает проходу прогулочных кораблей. Теперь аналогичный работы будут выполняться и на крайних пролётов переправы. Предполагается, что они будут проводиться до июля 2023 года.