Чехи ввели санкции против патриарха Московского и Всея Руси

Чехия внесла в свой санкционный список патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Соответствующая информация появилась 26 апреля на сайте министерства иностранных дел этой страны.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, патриарх попал в этот список из-за сложившейся сейчас геополитической ситуации.

Теперь, как пишут местные средства массовой информации, патриарх не сможет въезжать в Чехию, а также совершать любые финансовые операции посредством чешских структур.

Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский уже добавил, что патриарх Кирилл ранее попадал в санкционные списки Великобритании, Канады, Литвы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в гипермаркете на Мурманском шоссе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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