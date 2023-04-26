На берегу Финского залива нашли боеприпасы

В Курортном районе на берегу Финского залива горожане отыскали боеприпасы. К месту происшествия уже выехала группа разминирования.

По имеющейся информации, в Серово на Приморском шоссе гуляли люди. Они увидели мину времён Великой Отечественной войны. Как оказалось, это был не муляж. Найденный боеприпас уже забрал ОМОН. Ещё одну такую находку отыскали отдыхающие в Репино. Там жители нашли предмет, внешне похожий на гранату. Сапёры вывезли уже и его, пишет издание 78.ру.

Какой-либо информации о том, откуда взялись боеприпасы на берегу Финского залива, опасны ли они – на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию, туристическая отрасль всё-таки стала восстанавливаться, по крайней мере в Петербурге. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.