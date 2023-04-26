За 2022 год Санкт-Петербург принял более восьми миллионов туристов

Несмотря на не простую геополитическую ситуацию, туристическая отрасль всё-таки стала восстанавливаться, по крайней мере в Петербурге. Такие выводы можно сделать исходя из доклада губернатора города Александра Беглова. С такой информации он выступал перед законодательным собранием Санкт-Петербурга 26 апреля.

С его слов, за прошлый год в Санкт-Петербург принял более 8 000 000 туристов. Этот показатель на треть больше, чем в 2021-м. Он обратил внимание на то, что городу удалось сохранить индустрию гостеприимства в период пандемии, а также поддержать её в условиях санкций.

Интересно, что за последние четыре года, доля возвратных визитов возросла – с 25 до 40%. Что касается внутреннего турпотока, то две трети – это люди от 18 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в прошлом году средняя номинальная заработная плата в городе выросла — до 84 480 рублей. За год этот показатель вырос на 11,2%.