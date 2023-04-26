В Роспотребнадзоре прокомментировали риски распространения кори

В управлении Роспотребнадзора Российской Федерации прокомментировали вероятность распространение кори на территории страны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава ведомства Анна Попова заявила, что риски исключены. По её данным, с января по март 2023-го зафиксировано 1089 случаев. Это лишь 0,75 на 100 000 населения. Она подчеркнула, что наблюдаются долгосрочный тренд на снижение заболеваемости корью.

Более того, она обратила внимание на то, что охват иммунизации против кори в стране превышает 95%. Это позволяет исключить риски эпидемического распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что в Курортном районе на берегу Финского залива горожане отыскали боеприпасы. К месту происшествия уже выехала группа разминирования. По имеющейся информации, в Серово на Приморском шоссе гуляли люди. Они увидели мину времён Великой Отечественной войны.

здоровье корь общество


 

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