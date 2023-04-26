В Петербурге на проспекте Юрия Гагарина из-за автокрана пострадала девочка

Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП, где пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что все случилось 26 апреля на проспекте Юрия Гагарина 41-летний мужчина управлял автокраном. В один момент он наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Предположительно на разрешающий сигнал светофора. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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