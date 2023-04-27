Следственный комитет прокомментировал взрыв под Петербургом

Под Петербургом 26 апреля прогремел взрыв. В следственном комитете города прокомментировали ситуацию.

По имеющейся информации, взрыв произошёл 26 апреля в заброшенном здании Павловска, на территории ТЭЦ. Следственный комитет предполагает, что взрыв произошёл из-за неустановленного устройства.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно уголовному кодексу Российской Федерации, по этой статье может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.

Ранее глава Пушкинского района Санкт-Петербурга Андрей Чепуров в своем телеграмм канале также назвал случившееся взрывом. Однако он заверил, что пострадавших в результате этого инциндента не было. Каких-либо подробностей о произошедшем на данный момент не сообщается.