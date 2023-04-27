Финны россиянам не товарищи: как изменилось отношение к ним за 20 лет

ФОМ провел опрос и выяснил, как же россияне относятся к жителям Финляндии. Результаты, мягко говоря, оказались совсем не утешительными для финнов.

Согласно опубликованной информации, на сегодняшний день Финляндию считают дружественной только 17% россиян. А вот недружественной страной назвали Финляндию 53% опрошенных респондентов из России. Для понимания: в 2001 году недружественными финнов называли только 8%, а дружественной — все 77%.

Немного обидное, наверное, для самолюбия финнов отношение россиян к их вступлению в НАТО: россияне чаще считают, что принимать по этому поводу какие-то ответные меры необходимости нет.

Так, 34% заявили о необходимости дать ответный «удар», а 47% считают, что в этом необходимости нет. В то же время 19% заявили, что пока не могут определиться с ответом и занять конкретную позицию.