Некоторые вкладчики российских банков попадут под подоходный налог

Части вкладчиков российских банков придется в конце следующего — 2024-го года заплатить подоходный налог. Об этом сообщает телеканал 360.

Уточняется, что ставку 13% будут рассчитывать по довольно простой формуле. Будут брать в расчет накопленный капитал за счет процентов и ставку Центробанка Российской Федерации.

Такие изменения касаются тех, кто держит на своих счетах более миллиона рублей. Отметим, что налог на вклады ввели в России впервые в 2021 году. Тогда под расчет подпадали все проценты, которые владельцы получали за год. Позднее на период пандемии эту практику отменили.

Ранее сообщалось, что в России набирает обороты количество нераспроданных квартир с прошлого года. Это в первую очередь происходит на фоне того, что спрос угасает из-за всем известных событий в мире и в стране. Пора ли уже говорить о перепроизводстве? Отвечаем на этот вопрос.