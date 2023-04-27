Названы самые странные советские мультфильмы

В советское время было снято немало интересных, добрых мультфильмов. Например, все же смотрели «Маму для мамонтенка» или «Летучий корабль»? Вот только не все мультфильмы были понятны аудитории… Причем ни детской, ни взрослой.

Так, например, «Фру-89» — сюрреалистичный мультфильм, рассчитанный на взрослых. Сюжет представляет собой кошмарные, сюрреалистичные видения голодного щенка. В нем повествуется о «состоянии подавленных потребностей», рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Еще одна странная мульткартина — «Будет ласковый дождь». В ней робот собирает всю свою семью, отмечается наступление нового 2027-го года. Все бы ничего, но вот только его семья на самом деле мертва, но он продолжает отмечать праздник.

Ранее сообщалось, что до майских праздников осталось совсем ничего, а значит, привет, дачи и шашлыки. Итак, не все могут и хотя заморачиваться с маринадом, поэтому ничего не остается, как искать готовый. Рассказываем, как правильно это сделать.