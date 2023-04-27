Долговая яма: почему так происходит и как из нее вылезти

На фоне не самой простой экономической ситуации, так или иначе люди страдать от недостатка финансов. Кто-то потерял работу, кому-то доход урезали — ситуаций может быть масса. От отчаяния люди лезут в кредиты, кредитные карты и даже в услуги микрофинансовых организаций. Итог не самый позитивный — долговая яма. Рассказываем, почему так происходит и как из этого выбраться.
Почему возникает долговая яма?
В первую очередь все случается из-за отсутствия финансовой грамотности. Например, люди начинают брать новые кредиты, чтобы погасить минимальный платеж по другому. Некоторые не готовы немного поужать свои хотелки даже на время, желая купить что-то здесь и сейчас. Конечно, может произойти и банально какая-то непростая жизненная ситуация.
Нельзя и исключать вариант с мошенниками, которые убедили вас влезть в кредиты и передать деньги им. А некоторые из злоумышленников и банально оформляют кредиты на других людей.
Что делать?
Не будьте страусом, который опускает голову в песок. Да, в первую очередь надо просто перестать игнорировать проблему. К сожалению, она сама по себе не рассосется, богатый родственник с наследством тоже вряд ли свалится на вашу голову, как и чемодан с миллионами. Чем дольше вы занимаете позицию страуса, тем больше проценты копятся, а долг ваш неприлично разрастается.
Помимо этого, начните с оптимизации своих расходов. Надо оставить только действительно необходимые траты — по типу оплаты жилья и еды. Развлечения как таковые могут и подождать.
Кроме этого, в случае с кредитами, ежемесячно нужно вносить сумму сверху минимального платежа, хотя бы дополнительные 5–10% от него.