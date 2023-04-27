В Петербурге вспыхнул BMW

Пожар в Выборгском районе Петербурга произошел 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сигнал в ведомство о произошедшем поступил 27 апреля в 22:36. Все случилось в Выборгском районе, на улице Асафьева, дом 12, корпус 1.

В автомобиле «BMW» происходило горение салона по всей площади, говорят в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

В 23:13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, уточняют специалисты.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Российской федерации в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале. Подробности по ссылке.