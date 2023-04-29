В отношении погибшего стрелка с Московского проспекта возбудили уголовное дело

Вызвавшая ажиотаж стрельба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге стала причиной возбуждения уголовного дела. Разбирательство проводится против погибшего 65-летнего мужчины.

Петербуржец устроил дебош и серьезно мешал своим поведением соседям. После приезда полиции он и вовсе открыл огонь из ружья по сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина произвел в них не менее трех выстрелов. Те в свою очередь тоже открыли защитную стрельбу из табельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в результате случившегося дебошир скончался прямо на месте. Сейчас разбирательство продолжается.

В основе дела — статья 317 УК РФ «‎Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Исход проверок пока предположить трудно.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки на Московском проспекте не пострадал никто из непричастных.