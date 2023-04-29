В Князь-Владимирском сквере убрались и посадили липу

В Санкт-Петербурге в субботу, 29 апреля, прошел День благоустройства. По городским общественным территориям провели массовые уборки. Также волонтеров привлекли к озеленению участков.

Субботник устроили и на территории Князь-Владимирского сквера. В ходе доброй акции петербуржцы очистили сквер от мусора и высадили на участке саженцы мелколистной липы. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Также чиновник поделился с земляками своими детскими воспоминаниями. По словам Бельского, в школе он регулярно присоединялся к субботникам. При этом учеников в основном привлекали к уборке внутренних помещений.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабного субботника в парках и скверах Санкт-Петербурга проведут высадку благородных кустарников и деревьев.