Петербург обогатился на 4,5 тысячи кустарников и 11,8 тысячи цветов

В Санкт-Петербурге 29 апреля прошел массовый субботник в честь Дня благоустройства. Чтобы убрать улицы и посадить кусты в парках, из домов вышли больше 216 тысяч горожан.

К субботнику петербуржцев привлекали активно, но все же мероприятие было добровольным. Большое количество участников уборки говорит о том, что весенний месячник прошел не безрезультатно: горожан все же удалось завлечь в полезную деятельность.

За последний день акции в Петербурге от мусора очистили 14 миллионов квадратных метров территорий. Общими силами хотя бы на время здесь удалось достичь почти идеальной чистоты.

Также город заметно озеленили. По паркам и скверам рассадили 813 деревьев, 4,5 тысячи кустов и 11,8 тысячи цветов виолы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что липы высадили на территории Князь-Владимирского сквера.